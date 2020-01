Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental : dévoile au CES une technologie audio 3D Cercle Finance • 07/01/2020 à 12:36









(CercleFinance.com) - Au CES 2020 de Las Vegas, le fabricant allemand de pièces automobiles Continental et le spécialiste audio Sennheiser ont présenté un système sans haut-parleur, utilisant les surfaces à l'intérieur du véhicule pour produire du son. Ce nouveau concept abandonne la technologie des haut-parleurs conventionnels pour obtenir une reproduction sonore 3D, transformant le véhicule en instrument, ont expliqué les sociétés. Ces dernières ont ainsi intégré cette technologie audio 3D brevetée conçue par Sennheiser au système audio Ac2ated de Continental.

