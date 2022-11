Continental: développe un nouveau concept de frein information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 10:11

(CercleFinance.com) - Continental présente 'Green Caliper', soit sa nouvelle conception de frein pour les futurs véhicules électriques avec un étrier de frein nouvellement développé pour les freins à disque, 'nettement plus léger que les modèles précédents et avec un couple de freinage résiduel inférieur', assure l'industriel.



Ainsi, la nouvelle conception permet d'économiser jusqu'à deux kilogrammes par étrier de frein, et jusqu'à trois kilogrammes supplémentaires par disque de frein. De plus, la friction réduite entre la plaquette de frein et le disque contribue à augmenter l'autonomie du véhicule électrique.



Contrairement aux freins d'un véhicule conventionnel, ceux d'une voiture électrique sont activés beaucoup moins fréquemment: dans plus de 80 % des décélérations, le frein n'est pas du tout nécessaire en raison de la récupération.



En revanche, les performances de décélération des freins doivent souvent être encore plus élevées en raison du poids de la batterie d'une voiture électrique. 'C'est précisément pour ce nouveau profil d'exigence que la nouvelle conception de l'étrier de frein a été optimisée', conclut Continental.