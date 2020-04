Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental : des résultats supérieurs aux attentes Cercle Finance • 28/04/2020 à 11:51









(CercleFinance.com) - Le constructeur allemand de pièces détachées automobiles Continental a annoncé des chiffres sur le premier trimestre supérieurs à ses attentes et au-dessus du consensus. La société basée à Hanovre a déclaré que le chiffre d'affaires consolidé était tombé à 9,8 milliards d'euros au cours des trois premiers mois de l'année, contre 11 milliards d'euros au premier trimestre 2019. La marge EBIT ajustée était de 4,4%, selon le groupe, bien en deçà de la marge de 8,1% affichée au cours de la même période de 2019. Continental avait précédemment déclaré qu'il prévoyait un chiffre d'affaires consolidé compris entre 9,4 millions d'euros et 9,8 milliards d'euros, avec une marge EBIT ajustée d'environ 2% à 3%. Dans un communiqué, le groupe a déclaré que l'environnement économique continue d'être caractérisé par une 'incertitude' importante et qu'il s'abstient toujours de donner des perspectives pour 2020. Au 31 mars, la société disposait d'une trésorerie et équivalents de trésorerie de plus de 2,5 milliards d'euros.

Valeurs associées CONTINENTAL XETRA +1.65%