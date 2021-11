Continental : des brokers relèvent leurs objectifs de cours

(CercleFinance.com) - Continental a publié un chiffre d'affaires de 8 MdsE au titre du 3e trimestre, soit un recul de 7,4 % par rapport à la même période un an plus tôt.

En revanche, l'EBITDA ressort en hausse de 61,2 %, à 975,2 ME, et l'EBIT (418,5 ME) renoue avec le positif , après s'être établi à -673,6 ME un an plus tôt. En ajusté, l'EBIT se chiffre à 419 ME, contre 727,3 ME un an plus tôt.

Enfin, après une perte de 719,3 ME enregistrée au 3e trimestre 2020, le bénéfice net trimestriel attribuable aux actionnaires ressort à 309,1 ME au 3e trimestre 2021. Le BPA trimestriel se chiffre ainsi à 1,55 euro.

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Continental avec un objectif de cours rehaussé de 114 à 119 euros, abaissant d'environ 6% son estimation d'EBIT ajusté du groupe pour 2021, mais laissant ses estimations 2022-23 globalement inchangées.

'Selon nous, Continental demeure l'un des équipementiers les moins appréciés pour jouer une reprise des volumes à venir du fait de ses nombreuses pièces mobiles et d'une visibilité basse sur les coûts', estime le broker.

Stifel pense néanmoins que 'la combinaison d'un sentiment et de résultats proches du plus bas offre du potentiel de reprise à la fois pour les résultats et les multiples, à mesure que les volumes s'améliorent et que les excès de coûts s'inversent avec la normalisation logistique'.

Invest Securities maintient également son opinion 'achat' sur Continental avec un objectif de cours progressant légèrement de 114 à 118 euros, soit un potentiel de +14%, notant que le titre affiche une performance relative depuis le début de l'année toujours décevante.

'Le contexte sectoriel (production automobile) reste négatif en variations annuelles au quatrième trimestre et, dans une moindre mesure, au premier semestre 2022, mais le second semestre pourrait surprendre favorablement', juge l'analyste.

Le bureau d'études note que la publication définitive pour le troisième trimestre du 10 novembre n'a rien apporté de nouveau sauf la réduction du taux d'IS qui sera finalement de 23% (contre 27%) en 2021. Ses BNA 2021/22/23 sont de ce fait revus de +5% environ.