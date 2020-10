Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental : démission du directeur général Cercle Finance • 30/10/2020 à 11:45









(CercleFinance.com) - Le directeur général de Continental, le Dr. Elmar Degenhart a informé le conseil de surveillance de son intention de démissionner de ses fonctions à compter du 30 novembre 2020 pour des raisons de santé. Après onze années passées à la direction de Continental, il a demandé au conseil de surveillance d'accepter la résiliation anticipée de son mandat d'administrateur qui aurait dû courir jusqu'au 11 août 2024. Le président du conseil de surveillance, le Pr. Wolfgang Reitzle, a annoncé qu'il convoquerait prochainement le conseil de surveillance pour décider de la nomination d'un(e) successeur(e).

Valeurs associées CONTINENTAL XETRA +1.04%