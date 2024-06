Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: coopération avec Rheinmetall autour de l'emploi information fournie par Cercle Finance • 14/06/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - Continental annonce avoir signé une lettre d'intention avec Rheinmetall - un conglomérat industriel allemand spécialisé dans l'armement et l'équipement automobile - dans le but d'offrir des opportunités d'emploi aux employés de Continental touchés par la transformation de l'entreprise.



Cette coopération vise à répondre aux besoins croissants en personnel de Rheinmetall, qui prévoit une augmentation de ses ventes de 40 % cette année.



Jusqu'à 100 employés du site de Continental à Gifhorn seront transférés à Rheinmetall à Unterlüß, et d'autres événements d'information sur les carrières seront organisés dans divers sites allemands.



Continental précise que ses salariés auront la possibilité de se former au Continental Institute for Technology and Transformation (CITT) pour être mieux préparés à ces nouvelles opportunités.





