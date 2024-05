Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: comptes dans le rouge au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 10:55









(CercleFinance.com) - Au 1er trimestre, les ventes ajustées de Continental ressortent à 9761 ME, en repli de 5,1% par rapport au 1er trimestre 2023.



Dans le même temps, l'BIT ajusté affiche un recul de 65,8%, à 196 ME laissant Continental avec une perte nette (part du groupe) de 53 ME, loin des 382 ME de bénéfice net enregistrés douze mois plus tôt.



Le BPA ressort ainsi à -0,27 euro, contre +1,91 euro au 1er trimestre 2023.

Enfin, le FCF ajusté se dégrade aussi, à -1,1 milliard d'euro (soit une dégradation de 14%).



' Malgré un premier trimestre faible, nous voyons un potentiel d'amélioration suffisant dans tous les secteurs du groupe, c'est pourquoi nous confirmons nos perspectives pour l'exercice 2024', a indiqué Katja Garcia Vila, CFO de Continental.



Pour rappel, le manufacturier cible des ventes comprises entre 41 et 44 milliards d'euros en 2024,%. avec une marge d'EBIT ajusté de l'ordre de 6 à 7%.





Valeurs associées CONTINENTAL XETRA -1.48%