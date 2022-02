Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental: compte accroître ses investissements au Brésil information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 14:52









(CercleFinance.com) - Continental prévoit d'étendre considérablement ses capacités au Brésil avec un investissement de 25 millions d'euros, a annoncé aujourd'hui l'équipementier allemand.



'Pour le moment, nous négocions un ensemble d'incitations fiscales avec certains États du Brésil pour confirmer l'emplacement définitif en février', explique Hannes Friederichsen, responsable des activités mondiales de solutions de convoyage chez Continental.



'Cette capacité supplémentaire nous permettra de mieux répondre au besoin croissant de courroies à haute résistance utilisées dans le cadre des opérations minières sur l'ensemble du marché sud-américain', poursuit le responsable.



Cet investissement permettra aussi à Continental d'équiper son site avec les dernières technologies de fabrication contribuant ainsi à atteindre son objectif de neutralité carbone tout au long de la chaîne de valeur d'ici 2050 au plus tard.





