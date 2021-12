Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental : commande en série d'un constructeur chinois information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 10:21









(CercleFinance.com) - Continental annonce aujourd'hui avoir reçu de la part 'd'un grand constructeur automobile chinois' sa première commande en série pour son ordinateur hautes performances (HPC) embarqué. La solution sera d'abord lancée sur la plate-forme de véhicules électriques du constructeur en 2023 avant d'être déployée dans cinq lignes de voitures électriques, hybrides et à moteur à combustion en Chine. Le HPC pourra par exemple gérer la communication des données et les mises à jour sans fil du véhicule mais aussi la gestion du couple et de la chaleur. Dans le cadre de ce contrat, Continental fournira également le logiciel de base, les services d'intégration et la conception de l'architecture à son client.

Valeurs associées CONTINENTAL XETRA -1.98%