Continental: choisi par VW pour équiper l'ID Buzz électrique

(CercleFinance.com) - Continental annonce que Volkswagen Véhicules Utilitaires équipera l'ID Buzz 100 % électrique 'Bulli' avec ses pneus été EcoContact 6 Q, des gommes qui offrent 'une efficacité énergétique, une durée de vie, des performances de freinage et une maniabilité exceptionnelles', assure le manufacturier.



Continental indique que le composé de caoutchouc spécialement développé minimise la friction lorsque le pneu est en contact avec la surface de la route, ce qui signifie que le pneu dissipe moins d'énergie et que la résistance au roulement s'en trouve réduite.



Grâce à des blocs, des lamelles et des rainures latérales modifiés, le pneu est également optimisé en termes de bruit.







