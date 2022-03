Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental: choisi par des marques de voitures électriques information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 14:40









(CercleFinance.com) - Continental fait savoir qu'en 2021, sept des dix plus importants constructeurs de véhicules électriques en volume ont adopté ses pneus en première monte, notamment Tesla, Porsche ou Mercedes-Benz, mais aussi KIA, BYD, ou encore Ford.



'Nous développons des pneus pour différents véhicules électriques, qu'il s'agisse de petites voitures pour la circulation urbaine ou de SUV tout-terrain', détaille David O'Donnell, qui dirige l'activité première monte du secteur d'activité Pneus de Continental.



Outre les performances de freinage et la tenue de route, le kilométrage, le bruit intérieur et la résistance au roulement sont des caractéristiques clés pour les véhicules électriques.



'Grâce à des technologies complémentaires, telles que ContiSeal ou ContiSilent, Continental répond également à toutes les exigences spécifiques que les constructeurs imposent aux pneumatiques dans le cadre de l'électrification de leurs modèles de véhicules', assure la société.







