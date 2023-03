Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental: choisi par BYD pour équiper l'Atto 3 information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 14:31









(CercleFinance.com) - Continental annonce avoir été choisi par BYD, l'un des plus grands constructeurs automobiles en Chine, pour équiper en pneumatiques d'origine l'Atto 3 tout électrique dans le monde entier.



Ce Le SUV compact sera équipé en usine de pneus premium EcoContact 6 Q de 18 pouces.

Selon Continental, ces pneus sont conçus pour une conduite exceptionnellement silencieuse et économe en énergie, des caractéristiques particulièrement bénéfiques pour les véhicules électriques tels que l'Atto 3.





