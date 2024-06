Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: certification ISCC pour l'usine de Hefei, Chine information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 13:01









(CercleFinance.com) - Continental fait savoir que son usine de pneus située à Hefei (en Chine) a reçu l'International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) attestant que le site répond à des normes de durabilité spécifiques.



Cette certification valide le processus de traçabilité de bout en bout des matériaux issus de sources durables et utilisés dans le processus de production.



Selon Continental, cette certification constitue une étape supplémentaire sur la voie d'une utilisation de matériaux 100 % durables dans ses produits pneumatiques d'ici 2050 au plus tard.



'La certification prouve la haute qualité des nos processus de travail, depuis l'approvisionnement en matières premières certifiées jusqu'au transport du pneu fini', a souligné Xiaoji Wang, directeur de l'usine de Hefei, en Chine. 'Elle souligne notre engagement en faveur de processus durables tout au long de la chaîne de valeur', a-t-il ajouté.







