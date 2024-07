Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: certification ISCC PLUS pour l'usine slovaque information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Continental fait savoir que son usine de Púchov (Slovaquie) est devenue la première usine de pneus de l'entreprise à obtenir la certification de durabilité ISCC PLUS pour la production de pneus pour camions.



Cette certification mondiale reconnaît la transparence et la traçabilité des matières premières utilisées.



Selon Continental, il s'agit d'une étape importante vers son objectif d'utiliser exclusivement des matériaux durables dans ses pneus d'ici 2050.



Púchov est le troisième site de production de Continental à obtenir cette certification, après Lousado (Portugal), et Hefei (Chine).





