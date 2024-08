Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: ajuste ses perspectives pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - Continental a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 10,0 milliards d'euros au deuxième trimestre 2024, (contre 10,4 milliards d'euros au 2ème trimestre 2023, -4,1 %).



Le résultat d'exploitation ajusté a augmenté à 704 millions d'euros (contre 501 millions d'euros, +40,6 %), ce qui correspond à une marge EBIT ajustée de 7,0 % (contre 4,8 %).



Le bénéfice net du deuxième trimestre s'est élevé à 305 millions d'euros (contre 209 millions d'euros, +46,2 %). Le free cash-flow ajusté s'est élevé à 147 millions d'euros (contre -14 millions d'euros).



Pour l'exercice en cours, Continental s'attend à ce que la production de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers augmente de -3 à -1 % par rapport à l'année précédente (contre -1 à +1 % auparavant).



Compte tenu des tendances de marché prévues, Continental a ajusté ses perspectives pour l'exercice en cours.



Continental s'attend désormais à un chiffre d'affaires consolidé d'environ 40,0 à 42,5 milliards d'euros (contre 41,0 à 44,0 milliards d'euros auparavant) et à une marge EBIT ajustée d'environ 6,0 à 7,0 %.



Le free cash-flow ajusté devrait se situer entre 0,6 et 1,0 milliard d'euros (contre environ 0,7 à 1,1 milliard d'euros auparavant).







