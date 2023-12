Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: accord avec Telechips autour des puces SoC information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 09:55









(CercleFinance.com) - Continental annonce un accord avec la société coréenne de semi-conducteurs Telechips afin de se fournir en en puces de la famille Dolphin System on Chip (SoC).



Le SoC est adapté à l'ensemble de fonctions pré-intégrées des ordinateurs hautes performances (HPC) Smart Cockpit de Continental et offre des performances système idéales pour le cluster, l'info-divertissement et la visualisation des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).



'Avec le nouveau matériel, un juste équilibre entre performances, coûts et temps de développement réduits est atteint', assure Continental qui rappelle que son Smart Cockpit HPC est conçu pour les configurations de cockpit typiques avec des écrans conducteur et central, ainsi que des systèmes d'assistance avec jusqu'à cinq caméras.



'En collaborant avec Telechips, nous réduisons énormément les efforts et les coûts de développement pour les constructeurs automobiles. Ainsi, nous pourrons servir nos clients de la prise de commande à la production en série en 18 mois', explique Jean-François Tarabbia, responsable de l'architecture et des réseaux. secteur d'activité chez Continental.





