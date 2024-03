Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: a réduit ses besoins énergétiques en 2023 information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Continental fait savoir que grâce à 160 projets d'économie d'énergie, Continental Tyres a réduit ses besoins énergétiques annuels d'environ 150 gigawattheures en 2023, notamment en ayant recours à une utilisation accrue des énergies renouvelables et à l'isolation thermique.



Grâce à une production de vapeur plus efficace (nécessaire à la vulcanisation des pneus) Continental a réduit ses émissions de CO2 de 31 000 tonnes rien qu'en 2023.



Continental précise être l'une des rares entreprises à recevoir un 'A' en matière de protection du climat de la part de l'organisation internationale à but non lucratif CDP.



'Chacune de nos usines de pneus travaille sur des solutions individuelles et à l'échelle de l'entreprise pour parvenir à une production neutre pour le climat d'ici 2040 au plus tard ', a déclaré le Dr. Bernhard Trilken, responsable de la fabrication et de la logistique chez Continental Tires.





