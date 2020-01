Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Conte annule sa venue à Davos sur fond de remous politiques en Italie Reuters • 23/01/2020 à 10:48









ROME, 23 janvier (Reuters) - Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a annulé jeudi sa venue au Forum économique mondial de Davos au lendemain de la démission de Luigi Di Maio de la tête du Mouvement 5 Etoiles (M5S), un départ qui souligne les tensions au sein du parti, pilier de la coalition gouvernementale. Les services de Giuseppe Conte n'ont pas donné d'explications précises sur cette décision, si ce n'est qu'il devait rester à Rome pour travailler sur des "sujets urgents". Luigi Di Maio, qui conserve son portefeuille au ministère des Affaires étrangères, a renoncé à son rôle de chef de file du M5S à la suite d'une série de défections dans ses rangs. Cette démission ravive l'inquiétude dans le pays sur la solidité de l'attelage que forment depuis moins de cinq mois le parti antisystème et le Parti démocrate (centre gauche). Le ministre des Finances, Roberto Gualtieri (PD), a déclaré jeudi, dans une interview à Bloomberg TV, que les deux formations souhaitaient la survie de la coalition. "Donc rien ne changera", a-t-il dit. L'intérim à la tête du M5S a été confié au sénateur Vito Crimi, militant de la première heure du M5S, en attendant la nomination d'un véritable successeur à l'occasion d'un congrès programmé dans les prochains mois. (Giuseppe Fonte, version française Simon Carraud)

