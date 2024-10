Consultations médicales: la baisse du taux de remboursement par la Sécu "fait partie des options" (ministre du Budget)

La baisse du taux de remboursement par la Sécurité sociale des consultations chez le médecin "fait partie des options" envisagées, a déclaré vendredi le ministre du Budget Laurent Saint-Martin ( AFP / JEFF PACHOUD )

La baisse du taux de remboursement par la Sécurité sociale des consultations chez le médecin "fait partie des options" envisagées, a déclaré vendredi le ministre du Budget Laurent Saint-Martin, qui estime cette mesure "nécessaire".

Interrogé sur RTL sur la possibilité d'une baisse à 60%, contre 70% actuellement, du taux de remboursement par la Sécurité sociale d'une consultation, le ministre a déclaré que cela faisait "partie des options".

A la question "vous le souhaitez ?", Laurent Saint-Martin a répondu "oui", qualifiant cette mesure de "nécessaire".

"Nous sommes le pays de l'OCDE avec le taux de prise en charge le plus faible là-dessus", à savoir avec "un reste à charge le plus faible et de très loin". "Il me semble donc que les mutuelles peuvent effectivement participer au-delà de ce qui est le cas aujourd'hui", a-t-il dit.

Le gouvernement a pour objectif "d'éviter un dérapage plus important encore des comptes de la Sécurité sociale. Nous avons besoin que les mutuelles puissent prendre une part plus importante dans le remboursement" mais "ce débat-là doit avoir lieu au Parlement", a détaillé le ministre.

La partie de la facture payée lors d'une consultation chez le médecin qui n'est pas remboursée par la Sécurité sociale mais par les mutuelles ou les complémentaires santé s'appelle le ticket modérateur. Il est actuellement de 30%.