Constellium: retenu pour la Classe C de Mercedes information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 17:10

(CercleFinance.com) - Constellium a annoncé mardi qu'il allait fournir des pièces d'aluminium destinées au capot, au toit, au hayon et aux ailes de la Classe C de Mercedes-Benz.



Le groupe industriel basé à Paris précise qu'il va approvisionner le constructeur automobile allemand avec sa technologie Securalex, qui apporte

une capacité d'absorption des chocs et un niveau maximum de protection contre la corrosion.



Ces éléments de carrosserie, qui seront fabriqués sur son site français de Neuf-Brisach, sont destinés aux sites européens, chinois et sud-africain appelés à se charger de l'assemblage de la nouvelle Classe C.



Constellium souligne que ses pièces d'aluminium équipent un véhicule sur quatre produit en Europe et aux Etats-Unis.