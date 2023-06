Constellium: projet de recyclage de l'aluminium aéronautique information fournie par Cercle Finance • 19/06/2023 à 14:24

(CercleFinance.com) - Constellium a annoncé lundi qu'il allait collaborer avec le groupe français Tarmac Aerosave, spécialisé dans le démantèlement d'avions, sur un projet de recyclage de l'aluminium aéronautique.



Dans un communiqué, les deux partenaires disent vouloir explorer le développement de technologies et de procédés industriels permettant de récupérer l'aluminium au sein des avions en fin de vue avec l'objectif de le réutiliser dans la chaîne de valeur du secteur, tout en maintenant les performances.



Constellium et Tarmac Aerosave expliquent que le recours à l'aluminium recyclé est 95% moins gourmand en énergie, et donc en émissions de CO2, que la production primaire de métal.



Leur collaboration doit s'appuyer sur le savoir-faire de Tarmac en matière de démantèlement et de valorisation des avions en fin de vie et sur l'expertise de Constellium dans la métallurgie, le recyclage de l'aluminium et la conception d'alliages.



'Le but du projet est de démontrer que l'aluminium peut parvenir à une circularité complète même pour les applications complexes liées à l'aéronautique', expliquent-ils dans un communiqué.



Du côté de Constellium, on explique que le recyclage se situe désormais 'au coeur' de la stratégie du groupe.