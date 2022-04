Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Constellium: perspectives de résultats revues à la hausse information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 12:24

(CercleFinance.com) - Constellium a annoncé mercredi avoir revu à la hausse ses perspectives de résultats pour 2022, se disant 'optimiste' pour la suite de l'année en dépit des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques actuelles.



Dans un communiqué paru à la mi-journée, le fabricant de produits en aluminium dit désormais viser un résultat opérationnel (Ebitda) ajusté de 660 millions d'euros cette année, au lieu des 640 millions d'euros visés jusqu'ici.



Sur le premier trimestre, son Ebitda a progressé de 38% à 167 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de deux milliards d'euros, en hausse de 48% d'une année sur l'autre.



Le bénéfice net ressort pour sa part à 179 millions d'euros, contre 48 millions d'euros au premier trimestre 2021.



Pour justifier ces bonnes performances, Constellium explique que la hausse de la demande pour l'emballage lui a permis de plus que compenser les difficultés de l'automobile, confrontée à un manque de semi-conducteurs.



Il souligne que sa division d'aéronautique et transport a également livré un très bon premier trimestre, marqué par une hausse de plus de 20% des livraisons à l'aéronautique, tout comme sa branche de structures automobiles et industrie (AS&I), qui a elle aussi très bien démarré l'année.



Le titre Constellium, qui cote sur le NYSE, était attendu en hausse de plus de 2% mercredi matin à Wall Street suite à la parution de ces résultats.