Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Constellium: optimiste pour 2024 en dépit des incertitudes information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Constellium s'est déclaré mercredi optimiste quant à ses perspectives pour l'exercice 2024, en dépit des incertitudes persistantes sur les fronts macroéconomique et géopolitique.



Le spécialiste de l'aluminium explique viser un résultat opérationnel (Ebitda) ajusté de 740 à 770 millions d'euros cette année, en excluant l'impact non monétaire du décalage des prix des métaux.



A titre de comparaison, le groupe a dégagé un Ebitda ajusté 'record' de 713 millions d'euros en 2023, en hausse de 6%.



Du fait des pressions inflationnistes et de vents contraires sur plusieurs marchés, son chiffre d'affaires annuel a toutefois reculé de 11% pour s'établir à 7,2 milliards d'euros.



Son bénéfice net sur l'exercice ressort à 129 millions d'euros, contre un profit de 308 millions d'euros en 2022.



Le groupe, qui prévoit un flux de trésorerie disponible supérieur à 130 millions d'euros cette année, dit rester confiant dans sa capacité à atteindre un Ebitda ajusté de plus de 800 millions d'euros en 2025, hors impact non monétaire du décalage des prix des métaux.





Valeurs associées CONSTELLIUM LSE 0.00% CONSTELLIUM NYSE -2.93%