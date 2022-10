Constellium: bas de fourchette visé pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 15:53

(CercleFinance.com) - Constellium a dégagé un bénéfice opérationnel record au troisième trimestre, mais le spécialiste de l'aluminium dit prévoir un résultat annuel dans la fourchette basse de ses prévisions du fait du contexte actuel.



Le groupe, basé à Paris, a fait état aujourd'hui d'un Ebitda ajusté de 160 millions d'euros pour les trois mois écoulés, un nouveau plus haut historique, contre 143 millions d'euros un an plus tôt.



Dans son communiqué, Constellium explique avoir profité des performances 'record' de ses branches aéronautique et transport (A&T) et structures automobiles et industrie (AS&I), mais aussi de la bonne résistance du marché de l'emballage.



Ses expéditions globales se sont néanmoins contractées de 2%, à 387.000 tonnes au cours du trimestre, et le groupe a reconnu avoir identifié des signes de faiblesse sur certains de ses marchés.



Concernant 2022, il dit ainsi viser un Ebitda ajusté dans le bas de la fourchette de ses prévisions, qui s'étend de 670 à 690 millions d'euros.



Suite à cette publication, l'action Constellium cotée à la Bourse de New York décrochait de 4,6% mercredi dans les premiers échanges.