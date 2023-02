Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Constellium: affiche un Ebitda ajusté record en 2022 information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 14:40









(CercleFinance.com) - Constellium a fait état mercredi de résultats en hausse au titre de son quatrième trimestre en dépit d'un repli de ses livraisons sur la période.



Le fournisseur d'aluminium indique avoir dégagé un bénéfice d'exploitation (Ebitda) ajusté en hausse de 1% à 148 millions d'euros sur les trois derniers mois de 2022, ce qui lui permet d'afficher un bénéfice net de 30 millions d'euros, contre sept millions un an plus tôt.



Le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 8% à 1,8 milliard d'euros malgré des livraisons en recul de 5% à 368.000 tonnes sur le trimestre.



Jean-Marc Germain, son directeur général, précise que sa société a généré un Ebitda ajusté 'record' de 673 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2022.



Le groupe coté à la Bourse de New York, mais dont le siège social se situe à Paris, est issu du rapprochement des activités dans l'aluminium d'Alcan, Alusuisse et Pechiney. Il emploie aujourd'hui 12.500 personnes.





Valeurs associées CONSTELLIUM LSE 0.00% CONSTELLIUM NYSE +8.28%