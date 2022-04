Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Constellation: recommande de rejeter l'offre de TRC information fournie par Cercle Finance • 06/04/2022 à 15:03









(CercleFinance.com) - Constellation recommande aux investisseurs de rejeter la mini-offre de TRC Capital Investment (TRC), une société d'investissement canadienne.



Constellation a reçu notification d'une offre publique d'achat non sollicitée de la part de TRC datée du 1er avril 2022 visant à acheter jusqu'à 2 millions d'actions ordinaires de Constellation à un prix inférieur de 4,26% au cours de l'action ordinaire de Constellation sur le Nasdaq Stock Market à la date de l'offre.



Constellation n'approuve pas la mini-offre publique d'achat de TRC et estime que le prix est inférieur au prix actuel du marché pour les actions de Constellation.





