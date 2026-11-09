Constellation Energy rassure sur les datacenters et relève ses prévisions

Le géant américain de l'électricité dépasse largement les attentes au troisième trimestre et rehausse ses objectifs annuels. Fort de nouveaux contrats avec Amazon et Google, Constellation Energy conteste également les craintes d'un coup d'arrêt des datacenters après la victoire démocrate aux élections américaines.

Constellation Energy avait quelques arguments à faire valoir ce lundi. Alors que les valeurs liées aux infrastructures de l'intelligence artificielle ont été fortement secouées depuis les midterms, le premier producteur américain d'électricité nucléaire a publié des résultats bien supérieurs aux attentes, relevé ses prévisions et affiché sa confiance dans la demande de ses grands clients technologiques.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires a bondi de 45% à 9,55 MdsUSD, contre 9,23 MdsUSD attendus par les analystes interrogés par FactSet. Le bénéfice net a presque doublé, à 1,84 MdUSD, tandis que le bénéfice opérationnel ajusté par action a atteint 5,06 USD, contre 3,04 USD un an plus tôt et 3,90 USD anticipés.

Le groupe relève pour la deuxième fois cette année ses prévisions de bénéfice opérationnel ajusté par action, désormais comprises entre 12,50 et 12,80 USD pour 2026, contre une précédente fourchette de 11,50 à 12,50 USD. Le consensus se situait à 12,17 USD.

Cette forte progression bénéficie notamment de l'acquisition de Calpine, finalisée en janvier, ainsi que de bonnes performances commerciales et de prix de capacité plus élevés sur le réseau PJM. La comparaison annuelle reflète donc aussi un changement de périmètre, et pas uniquement une accélération organique.

Google et Amazon sécurisent l'électricité des prochaines décennies

Au-delà des résultats trimestriels, c'est la multiplication des contrats de long terme qui retient l'attention. Constellation annonce avoir contractualisé plus de 8 500 mégawatts depuis le début de l'année, avec des engagements qui s'étendent jusque dans les années 2040.

En septembre, Amazon a signé un contrat de fourniture d'électricité nucléaire de vingt ans portant sur 690 MW, qui soutiendra plus de 3 MdsUSD d'investissements dans la centrale de Calvert Cliffs. L'accord prévoit notamment une augmentation de puissance de 190 MW entre 2030 et 2032.

En octobre, Google s'est à son tour engagé sur vingt ans. Ce partenariat doit permettre d'investir plus de 4,3 MdsUSD dans onze réacteurs existants afin d'ajouter environ 890 MW de puissance au réseau PJM, avec de premières améliorations attendues à partir de 2028.

L'objectif n'est donc pas de construire de nouvelles centrales nucléaires, mais d'augmenter la puissance des réacteurs existants et de sécuriser leur exploitation sur plusieurs décennies. Une stratégie généralement plus rapide et moins coûteuse que le développement de nouveaux sites.

A horizon 2032, environ 45% de la production nucléaire et géothermique de base du groupe devrait être couverte par des accords de long terme. Pour Constellation, c'est un changement de modèle. Une part croissante des bénéfices dépendra de contrats négociés avec de grands clients plutôt que des seules fluctuations quotidiennes des prix de l'électricité.

Et si la réponse aux datacenters était de mieux utiliser le réseau existant ?

C'est probablement la nouveauté la plus intéressante de cette publication. Constellation a annoncé un premier contrat de vingt ans portant sur 270 MW dans le cadre de son offre Peak , dont le client n'a pas été dévoilé.

Le principe est de combiner l'électricité déjà produite par les centrales nucléaires avec de nouvelles capacités mobilisables aux heures de pointe, du stockage ou des mécanismes d'effacement de consommation. L'objectif est de répondre aux besoins des grands consommateurs sans nécessairement construire une nouvelle centrale à gaz pour couvrir toutes les heures de l'année.

Joe Dominguez, le directeur général, insiste sur une distinction importante. Selon lui, les Etats-Unis rencontrent avant tout un problème de puissance disponible lors des pics de demande, plutôt qu'un manque permanent d'électricité. Une partie des capacités de production existantes reste sous-utilisée.

Le groupe estime ainsi pouvoir valoriser davantage ses infrastructures déjà raccordées, tout en proposant aux clients des solutions compatibles avec les futures exigences réglementaires. Constellation continue parallèlement d'investir dans l'augmentation de puissance de son parc nucléaire, avec environ 1 165 MW supplémentaires prévus pour un coût total d'environ 4,3 MdsUSD. Un engagement conditionnel de financement public pouvant atteindre 5 MdsUSD doit également soutenir ces projets.

Les démocrates vont-ils vraiment arrêter les datacenters ?

La question s'est naturellement invitée dans la conférence téléphonique. Depuis la victoire démocrate aux midterms, les investisseurs redoutent une multiplication des restrictions sur les nouveaux datacenters, en particulier au Texas.

Joe Dominguez juge la réaction du marché excessive. Il rappelle que des Etats dirigés de longue date par les démocrates, comme l'Illinois et la Virginie, ont déjà accueilli d'importants investissements dans les infrastructures numériques.

Selon lui, les nouveaux élus chercheront surtout à protéger les consommateurs contre la hausse des factures d'électricité, sans sacrifier les emplois liés aux chantiers et la croissance économique. Les solutions pourraient donc passer davantage par des conditions de raccordement et des obligations de financement que par une interdiction généralisée des constructions.

Pour Constellation, disposer d'un parc déjà en fonctionnement et raccordé au réseau pourrait justement devenir un avantage. Ses contrats avec les géants technologiques sont conclus sur quinze à vingt ans, et les nouvelles capacités nucléaires sont principalement attendues entre 2028 et 2032.

Une meilleure visibilité, mais des attentes élevées

Le groupe a également consacré environ 3 MdsUSD à ses rachats d'actions depuis le printemps, dont 800 MUSD au troisième trimestre. Il prévoit de préciser ses perspectives pour 2027 et 2028 lors de la publication annuelle, avec une mise à jour de ses objectifs de croissance jusqu'en 2030.

Les enjeux restent considérables. La montée en puissance des contrats dépend du respect des calendriers industriels, des autorisations réglementaires et des engagements des grands clients. Par ailleurs, une partie des performances commerciales exceptionnelles de 2026 ne doit pas nécessairement être extrapolée aux exercices suivants.

Mais cette publication apporte un contrepoint intéressant aux inquiétudes récentes. Même si la construction des datacenters devait ralentir, les producteurs capables de fournir immédiatement une électricité abondante, fiable et déjà raccordée pourraient conserver un avantage important.

Constellation entend précisément faire de cette rareté une source de bénéfices récurrents, bien au-delà du cycle actuel d'investissement dans l'IA.