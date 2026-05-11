Constellation Energy dépasse les prévisions de bénéfices grâce à une forte demande en électricité et à la contribution de Calpine

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La société américaine d'électricité Constellation Energy CEG.O a dépassé lundi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du premier trimestre, grâce à la hausse de la demande en électricité et à la contribution des actifs de Calpine récemment acquis.

L'action de la société a progressé de près de 5 % en pré-ouverture.

La consommation d'électricité aux États-Unis , qui a atteint son deuxième record annuel consécutif en 2025, devrait encore augmenter en 2026 et 2027, selon l'Energy Information Administration.

Constellation, le plus grand opérateur nucléaire américain, a élargi son parc, jusqu'alors largement axé sur le nucléaire, après avoir finalisé l'acquisition de Calpine en janvier, ajoutant ainsi un important portefeuille de centrales au gaz qui lui confère davantage de flexibilité sur les marchés à forte demande tels que le Texas et la Californie.

Plus tôt cette année, la société a annoncé qu'elle prévoyait d'investir 3,9 milliards de dollars en dépenses d'investissement et a porté son autorisation de rachat d'actions à 5 milliards de dollars, alors qu'elle se prépare à répondre à la demande croissante en électricité propre.

Constellation a également mis en service commercial, le 30 avril, le Pin Oak Creek Energy Center, une centrale au gaz naturel de 460 mégawatts située à Fairfield, au Texas.

En mars, la société a annoncé qu'elle vendrait un portefeuille d'actifs de production PJM à LS Power pour environ 5 milliards de dollars, dans le cadre des engagements réglementaires liés à son acquisition de Calpine.

Le chiffre d'affaires trimestriel total s'est élevé à 11,12 milliards de dollars, contre 6,79 milliards il y a un an.

La société basée à Baltimore, dans le Maryland, a enregistré un bénéfice ajusté de 2,74 dollars par action pour le trimestre clos le 31 mars, dépassant la moyenne des estimations des analystes de 2,57 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Son parc nucléaire a produit 44.666 gigawattheures (GWh), contre 45.582 GWh il y a un an, en raison d'un nombre plus élevé de jours d'arrêt prévus pour le rechargement en combustible par rapport à l'année dernière.