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Constellation en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre et revu à la hausse ses prévisions pour 2026
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 14:41

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 novembre - ** L'action de la société d'électricité américaine Constellation Energy CEG.O progresse de 1,6 % à 253,99 dollars en pré-ouverture

** CEG a dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, grâce à la contribution des actifs de Calpine, aux excellentes performances de son parc nucléaire et aux conditions favorables du marché de l'électricité

** La société affiche un bénéfice ajusté de 5,06 dollars par action au troisième trimestre, contre une estimation des analystes de 3,85 dollars par action — données compilées par LSEG

** CEG relève ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année à 12,50-12,80 dollars, contre 11,50-12,50 dollars précédemment

** À la clôture d’hier, l’action CEG affichait une baisse de 29,3 % depuis le début de l’année

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