Constellation conclut un accord avec le ministère américain de la Justice pour l'acquisition de Calpine
information fournie par Reuters 05/12/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise de services publics Constellation Energy CEG.O a déclaré vendredi qu'elle était parvenue à un accord avec le ministère américain de la Justice sur les conditions requises pour mener à bien l'acquisition de Calpine Corporation, annoncée précédemment pour un montant de 16,4 milliards de dollars.

