Constellation Brands : un nouveau CFO en janvier

(CercleFinance.com) - Constellation Brands annonce ce lundi que Garth Hankinson sera promu vice-président exécutif et directeur financier (CFO) à compter du 13 janvier. Il remplacera alors David Klein, lequel deviendra CFO de Canopy Growth dès le lendemain. Garth Hankinson a rejoint l'entreprise en 2001.

Valeurs associées CONSTELLATION BRD-A NYSE -1.05%