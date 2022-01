Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Constellation Brands: résultats trimestriels en repli information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 14:41









(CercleFinance.com) - L'action Constellation Brands était attendue sans grande tendance ce jeudi à la Bourse de New York en dépit de la publication de résultats trimestriels ressortis globalement en baisse.



Le groupe de Victor (New York) a fait état ce matin d'un bénéfice opérationnel en repli de 1% en données comparables, à 824 millions de dollars, au titre de son troisième trimestre fiscal clos fin novembre.



Ramené par action, le bénéfice net ressort à 3,12 dollars, ce qui fait apparaître une petite hausse de l'ordre de 1% à périmètre comparable.



Sur cette même base, le chiffre d'affaires a diminué de 5% pour s'établir à environ 2,32 milliards de dollars, malgré la bonne tenue des ventes de bière (Modelo et Corona).



Pour l'ensemble de l'exercice - qui se clôturera fin février - Constellation dit avoir relevé sa prévision de bénéfice par action comparable, tablant désormais sur un profit compris entre 10,5 et 10,65 dollars.



Très volatile après cette publication, l'action Constellation accusait un repli de l'ordre de 0,1% jeudi une heure environ avant l'ouverture. Le titre affiche une progression de 12,8% sur les 12 mois écoulés.





