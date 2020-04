Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Constellation Brands : production de bière réduite au Mexique Cercle Finance • 08/04/2020 à 14:48









(CercleFinance.com) - Constellation Brands -l'exploitant de la marque Corona aux Etats-Unis- annonce qu'il va prendre des mesures pour réduire ses activités de production de bière au Mexique 'à un niveau qui sauvegarde l'environnement et évite un impact irréversible sur ses activités'. 'Cette action, conforme à celles d'autres brasseurs au Mexique, aidera à assurer la capacité du groupe lorsque le gouvernement fédéral mexicain aura lever les restrictions imposées à la communauté professionnelle en réponse à l'épidémie de Covid-19', explique-t-il.

Valeurs associées CONSTELLATION BRD-A NYSE +5.45%