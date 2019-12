Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Constellation Brands : nouveau directeur financier en janvier Cercle Finance • 09/12/2019 à 13:55









(CercleFinance.com) - Constellation Brands annonce que Garth Hankinson sera promu vice-président exécutif et directeur financier (CFO) à partir du 13 janvier prochain, en remplacement de David Klein qui deviendra le directeur financier de Canopy Growth le lendemain. Dans ses nouvelles fonctions, Garth Hankinson supervisera l'ensemble des aspects financiers du groupe de boissons alcoolisées, dont la planification et l'analyse financières, la trésorerie et les relations investisseurs. Il avait rejoint l'entreprise en 2001.

Valeurs associées CONSTELLATION BRD-A NYSE 0.00%