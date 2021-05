Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Constellation Brands : investissement dans une marque de rosé Cercle Finance • 13/05/2021 à 16:05









(CercleFinance.com) - Constellation Brands annonce avoir acquis une participation minoritaire dans la marque de vins La Fête du Rosé, investissement réalisé par l'intermédiaire de son bras de capital-risque. Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées. Il s'agit de la première société à recevoir des fonds d'investissement dans le cadre de son initiative 'Focus on Minority Founders', qui prévoit d'investir 100 millions de dollars dans des entreprises détenues par des personnes issues de minorités éthniques d'ici 2030. 'Depuis ses débuts, la marque a fait don d'une partie de ses recettes à divers programmes qui envoient les jeunes défavorisés et sous-représentés sur des expériences de voyage uniques', souligne le groupe de boissons alcoolisées.

Valeurs associées CONSTELLATION BRD-A NYSE +0.79%