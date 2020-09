Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Constellation Brands : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 09/09/2020 à 16:16









(CercleFinance.com) - Le titre Constellation Brands avance ce mercredi de +1%, porté par l'analyste Jefferies qui confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, accompagnée d'un objectif de cours de 238 dollars. 'L'activité bière de Constellation Brands reste un pari gagnant à long terme dans sa catégorie aux États-Unis, grâce à des tendances démographiques favorables', apprécie le broker. 'Nous pensons que le titre se présente bien avec un plus bas au T2, des tendances qui devraient s'infléchir au S2 et une valorisation offrant une marge de manoeuvre adéquate pour un re-rating.'

