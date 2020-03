Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Constellation Brands : en baisse, un analyste reste à l'achat Cercle Finance • 05/03/2020 à 15:50









(CercleFinance.com) - Le titre Constellation Brands recule ce jeudi de -2% dans les premiers échanges à New York, alors que l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci. Le broker apprécie ainsi 'la premiumisation' de l'activité du groupe et ses 'innovations prometteuses', ainsi que sa 'valorisation attractive', plus que celle de ses concurrents du reste. Jefferies confirme ainsi son objectif de cours de 265 dollars, environ 80 dollars au-dessus du cours actuel du titre.

Valeurs associées CONSTELLATION BRD-A NYSE -1.66%