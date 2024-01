Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Constellation Brands: départ du président vins et spiritueux information fournie par Cercle Finance • 05/01/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Constellation Brands a annoncé jeudi soir le départ, convenu d'un commun accord, de Robert Hanson de son poste de vice-président exécutif et président de la division vins et spiritueux, à la fin de l'exercice du groupe, soit le 29 février prochain.



L'entreprise a entamé une recherche pour trouver un successeur. Son CEO Bill Newlands assumera les responsabilités de la division à titre temporaire, en plus de ses responsabilités actuelles, jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé.



Bill Newlands et Robert Hanson travailleront ensemble ces prochaines semaines pour une transition en douceur. Robert Hanson a rejoint Constellation en juin 2019 après avoir occupé des postes de direction chez American Eagle Outfitters et Levi Strauss.





