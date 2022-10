Constellation Brands: cession d'un portefeuille de vins information fournie par Cercle Finance • 06/10/2022 à 14:22

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses trimestriels, Constellation Brands annonce avoir conclu un accord avec The Wine Group pour céder une partie de son portefeuille de vins grand public et haut de gamme, notamment Cooper & Thief, Crafters Union et The Dreaming Tree.



'Cette transaction nous permettra de nous concentrer et de réorienter notre portefeuille vers le haut de gamme, en nous plaçant pour continuer à offrir une croissance et une valeur actionnariales de premier plan avec le portefeuille adapté à nos ambitions', explique-t-il.



Le groupe ajoute que son portefeuille restant de vins et spiritueux contient un ensemble plus ciblé de marques leaders et puissantes alignées sur les préférences des consommateurs, couvrant les segments grand public, premium, vins fins et spiritueux artisanaux.