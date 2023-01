Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Constellation Brands: BPA en retrait au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/01/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - Constellation Brands dévoile au titre de son troisième trimestre 2022-23 un BPA en retrait de 9% à 2,83 dollars sur une base comparable (3,01 dollars hors Canopy), et un profit opérationnel en baisse de 7% à 770 millions de dollars.



Toujours sur une base comparable, le groupe de boissons alcoolisées a vu son chiffre d'affaires progresser de 5% à 2,44 milliards, la croissance de 8% pour ses bières ayant largement compensé la baisse de 4% pour ses vins et spiritueux.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Constellation Brands indique prévoir désormais un BPA comparable (hors Canopy) compris entre 11 et 11,20 dollars, ainsi qu'un free cash-flow entre 1,5 et 1,6 milliard de dollars.





