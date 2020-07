CONSTELLATION BRANDS bat le consensus et s'offre Empathy Wines

(AOF) - Constellation Brands a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, les vins et spiritueux ont plus que compensé des ventes de bières décevantes. La perte nette du géant américain de la boisson alcoolisée, propriétaire des marques Corona, Robert Mondavi and Svedka Vodka, est ressortie au trimestre clos fin mais à 177,9 millions de dollars, ou 94 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,3 dollars, contre un consensus de 1,99 dollar. Le chiffre d'affaires a reculé de 6% à 1,96 milliard. Wall Street visait 1,94 milliard.

Les ventes de bières ont reculé de 4% à 1,38 milliard, contre un consensus de 1,41 milliard. Les ventes de vins et spiritueux ont baissé de 4% à 579,3 millions. Le marché tablait sur 570,7 millions.

Le groupe a par ailleurs annoncé le rachat d'une société américaine "digitale-native", Empathy Wines, qui vend sur le net des bouteilles de vins californiens à 20 dollars l'unité.

