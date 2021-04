CONSTELLATION BRANDS bat le consensus au dernier trimestre de son exercice

(AOF) - Constellation Brands a publié un bénéfice au quatrième trimestre 2020-2021 (clos fin février) de 382,9 millions de dollars, soit 1,95 dollar par action, contre 398,4 millions, ou 2,04 dollars par action, l'an passé à la même époque. En données ajustées, le BPA est ressorti à 1,82 dollar, mieux que le consensus FactSet qui anticipait 1,58 dollar. Le propriétaire des bières Corona a également réalisé un chiffre d'affaires de 1,953 milliard de dollars, après 1,903 milliard l'an dernier, battant au passage le consensus (1,857 milliards de dollars).

Pour l'exercice fiscal 2022, le groupe anticipe un BPA ajusté de 9,95 à 10,25 dollars (contre 9,97 dollar en 2021).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des difficultés pour les acteurs du secteur

Les entreprises de l'agroalimentaire demandent des aides pour la valorisation des stocks des invendus à travers notamment un crédit d'impôt et un plan de relance spécifique.

Même un grand groupe comme Danone remet en question sa stratégie. Pour la première fois depuis 2011 il a mis en place un plan de restructuration consistant en la réalisation d'un milliard d'euros d'économies, une rationalisation du portefeuille de produits et la suppression de 2.000 postes. Son dirigeant estime, qu'au-delà du choc de la Covid, le groupe est resté trop longtemps tourné vers une stratégie globale et non locale.

En revanche Nestlé se porte mieux. Sur les neufs premiers mois, sa croissance organique a été de 3,5 %, portée par un fort dynamisme de l'activité au troisième trimestre (+5 %) et par ses activités de café et d'alimentation pour animaux domestiques.