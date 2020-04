CONSTELLATION BRANDS bat le consensus

(AOF) - Plus de peur que de mal. Certains redoutaient que la pandémie du coranavirus ne pèse sur les ventes de la célèbre bière Corona, Constellation Brands. Il n'en n'est rien. Le propriétaire de la bière mexicaine a réalisé au quatrième trimestre de son exercice fiscal un bénéfice net de 398,4 millions de dollars, ou 2,04 dollars par action, contre 1,24 milliard, ou 5,87 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,06 dollars, soit au dessus du consensus qui le donnait à 1,64 dollar. Le chiffre d'affaires a progressé de 6% à 1,9 milliard.

Wall Street visait 1,836 milliard.

Le directeur financier, Garth Hankinson, a rappelé que le groupe bénéficiait d'une situation financière solide avec notamment une facilité de crédit renouvelable de deux milliards de dollars. De plus, la société entend gérer avec une attention très particulièrement son niveau d'endettement au cours des deux prochaines années.

Constellation Brands a par ailleurs rappelé qu'elle allait percevoir environ 850 millions de dollars en cash liés à la cession de ses vins Gallo. Le groupe reste concentré sur sa performance opérationnelle dans un environnement bouleversé par le Covid-19.

Prudent, le groupe n'a pas dévoilé d'objectif pour l'exercice en cours.

Enfin, Constellation Brands a reconnu la prise de contrôle du fabricant canadien de cannabis, Canopy, se soldait par une perte avant impôts de 31,78 millions de dollars au quatrième trimestre et de 575,9 millions de dollars sur l'exercice.

Canopy a enregistré au quatrième trimestre une perte avant impôts record de 494 millions de dollars minimum, qui sera comptabilisée dans les comptes de Constellation au premier trimestre 2021.

AOF - EN SAVOIR PLUS