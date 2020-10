Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Constellation : 762 millions de dollars de bénéfice Cercle Finance • 01/10/2020 à 15:07









(CercleFinance.com) - Au titre de son activité du 2e trimestre de l'exercice fiscal 2021, Constellation Brands annonce un bénéfice avant impôts de 762 millions de dollars, soit 2,76 dollars de bénéfice par action. Avec 2,26 milliards de dollars de ventes au 2e trimestre, la trésorerie disponible atteint 1,2 milliard de dollars -en hausse de 10% - et la dette a été réduite de 600 millions de dollars. Dans le secteur de la bière, l'envoi et la distribution sont en augmentation (+5%) tandis que la production actuelle au Mexique se maintient à des niveaux normaux. L'activité Vins et Spiritueux affiche aussi de belles performances avec notamment une croissance à deux chiffres de la marque Power dans les canaux de vente au détail. En raison des incertitudes et impacts potentiels sur l'entreprise du coronavirus, les prévisions pour l'exercice 2021 ne sont pas disponibles pour le moment.

Valeurs associées CONSTELLATION BRD-A NYSE -2.72%