Consolidation des ETFs liés au cours de l'argent

Les ETFs cherchant à répliquer le cours de l'argent ont reculé de -3,71% hier avec -$48,51M de flux sortants. Ce retracement intervient après une progression de +16,54% sur les 30 derniers jours et une collecte cumulée de +$721,79M. Les prix de ces métaux précieux n'ont cessé d'augmenter dans le contexte de pandémie globale et de taux d'intérêt bas. Les investisseurs ne semblent pas appréhender cette correction comme un inversement de tendance mais plutôt comme une consolidation nécessaire. Depuis le début de l'année, le segment a enregistré une collecte record de +$5,75Mds et sa performance atteint désormais +58,46% YTD après avoir atteint des plus-bas à -34,14% à la mi-mars. 27 fonds répliquant 9 indices sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $24,08Mds.