Consolidation attendue à Wall Street

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en baisse après les records de clôture dus aux annonces de la Fed mercredi. On s'attend à des prises de bénéfices après que l’assouplissement monétaire décidé mercredi et les prochains anticipés d’ici la fin de l’année devraient contribuer à assurer un atterrissage en douceur de l’économie américaine. Côté valeurs, FedEx est attendu en forte baisse après la réduction de ses objectifs annuels. A quelques minutes de l'ouverture, les futures sur le S&P500 et le Nasdaq Composite perdent respectivement 0,30% et 0,46%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini en hausse au lendemain de la décision de politique monétaire de la Fed. La banque centrale présidée par Jerome Powell a procédé à un assouplissement monétaire de 50 points de base. Ce qui a entraîné des records de clôture pour le Dow Jones et le S&P-500. Côté statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux sont ressorties inférieures aux attentes tandis l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a dépassé le consensus. Le Dow Jones a gagné 1,26% à 42025 points tandis que le Nasdaq a progressé de 2,51% à 18013 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance n'est attendue ce jour aux Etats-unis.

Les valeurs à suivre