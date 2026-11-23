information fournie par Boursorama avec AFP • 23/11/2026 à 11:43

ConocoPhillips vend ses actifs en Norvège pour 4,425 milliards de dollars

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Le géant américain ConocoPhillips va céder ses actifs en Norvège ainsi que des parts dans des infrastructures en Norvège et au Royaume-Uni au groupe pétrolier et gazier norvégien Vår Energi, contrôlé par l'italien Eni, ont annoncé les deux groupes lundi.

L'opération, qui porte notamment sur la zone d'Ekofisk en mer du Nord et le terminal britannique de Teesside, valorise les actifs cédés à 4,425 milliards de dollars (4,034 milliards d'euros).

Début octobre, ConocoPhillips avait indiqué évaluer une vente de ces actifs, après avoir reçu une offre non sollicitée d'un acteur non identifié.

En 2025, l'américain dit avoir produit environ 120.000 barils équivalent-pétrole par jour (bep/j) dans le pays scandinave.

À cela s'ajoute sa part de 40,25 % dans Teesside.

Dans un communiqué, ConocoPhillips dit prévoir d'encaisser environ 2,5 milliards de dollars à la finalisation de la vente.

Vår Energi prendra également à sa charge quelque 1,4 milliard de dollars d'impôts dus au titre de 2026.

Cette opération permettra à Vår Energi de relever à plus de 500.000 barils équivalent-pétrole par jour (bep/j) son objectif de production au milieu des années 2030, a indiqué Vår Energi dans un communiqué distinct.

La transaction, conditionnée au feu vert des autorités norvégiennes, devrait être bouclée au premier trimestre 2027.