ConocoPhillips se retire de Norvège grâce à la vente d'actifs d'une valeur de 4,4 milliards de dollars à Vaar Energi

ConocoPhillips COP.N cède ses actifs norvégiens ainsi que son terminal de Teesside en Grande-Bretagne à Vaar Energi VAR.OL pour une valeur d'entreprise de 4,43 milliards de dollars, devenant ainsi le dernier grand groupe pétrolier à quitter la Norvège après ExxonMobil XOM.N et BP BP.L .

Cette transaction, annoncée lundi par les deux sociétés, fera de la société norvégienne Vaar Energi la plus grande société indépendante d’hydrocarbures d’Europe, tant en termes de production que de réserves.

ConocoPhillips a réalisé la première découverte importante de pétrole et de gaz en Norvège en 1969. Si le pays est aujourd’hui le plus grand producteur de pétrole et de gaz d’Europe, sa production devrait baisser dans les années à venir, de nombreux gisements anciens arrivant à épuisement, ce qui incite les grandes entreprises à concentrer leurs efforts d’exploration sur ce que l’on appelle les “éléphants”: des gisements pouvant contenir un milliard de barils de pétrole et de gaz, voire plus.

Les petites entreprises comme Vaar continuent toutefois de voir un intérêt dans des gisements plus modestes, notamment en mer du Nord, en partie parce que les infrastructures existantes, telles que les plateformes et les pipelines, rendent leur exploitation viable.

Les gisements de ConocoPhillips disposent de ressources résiduelles substantielles et d’un potentiel de développement important, a déclaré Nick Walker, directeur général de Vaar, aux journalistes après la conclusion de l’accord. Il a ajouté qu’il pensait qu’il y avait eu plusieurs soumissionnaires pour ces actifs.

Les activités norvégiennes de ConocoPhillips ont produit environ 120 000 barils équivalent-pétrole par jour (boepd) en 2025, la majeure partie de la production provenant des gisements de la région du Grand Ekofisk, a indiqué la société dans son communiqué.

Le gisement d’Ekofisk, découvert par Phillips Petroleum en 1969, a constitué la première découverte pétrolière majeure au large de ce pays nordique.

La société américaine Conoco a racheté Phillips Petroleum en 2002.

“ConocoPhillips a apporté une contribution significative à la Norvège et à notre industrie pétrolière… Nous prenons acte de sa décision de donner la priorité à d’autres zones situées en dehors du plateau continental norvégien”, a déclaré le ministre norvégien de l’Énergie, Terje Aasland, dans un communiqué.

VAAR SE CONCENTRERA SUR L'AMONT

Vaar Energi a été créée en 2018 à la suite de la fusion entre l’unité norvégienne en amont, filiale du groupe énergétique italien Eni ENI.MI , et un producteur de pétrole et de gaz soutenu par le fonds de capital-investissement HitecVision.

Vaar, détenue à 63 % par Eni, a indiqué le mois dernier qu’elle avait plus que doublé son résultat d’exploitation au troisième trimestre par rapport à l’année précédente, tandis qu’Eni a déclaré que la forte production d’hydrocarbures de Vaar avait aidé le groupe italien à compenser une baisse de sa production au premier semestre au Moyen-Orient due à la guerre en Iran.

Vaar se concentrera exclusivement sur l’exploration et la production, et non sur les activités en aval telles que le raffinage ou la vente au détail .

“Conjuguée à l’acquisition de BlueNord, cette transaction fera de nous la plus grande société indépendante d’exploration et de production (E&P) en Europe”, a déclaré le directeur général Walker aux journalistes, faisant référence à l’acquisition de la société pétrolière BlueNord plus tôt cette année.

Vaar a indiqué que ces deux opérations contribueraient à porter la production de la société à plus de 500 000 barils équivalent pétrole par jour d’ici le milieu des années 2030, contre 383 000 barils équivalent pétrole par jour au cours des neuf premiers mois de 2026.

Elle a indiqué qu'elle prévoyait de financer l'acquisition des actifs de ConocoPhillips avec ses propres liquidités, mais qu'elle pourrait également lever jusqu'à 10 % de ses fonds propres actuels dans le cadre d'un éventuel appel de fonds futur.

Le cours de l’action de Vaar, qui a progressé de 36 % cette année, était en baisse de 3,3 % à 15 h 43 GMT.

Après déduction des passifs fiscaux et d’autres ajustements convenus, ConocoPhillips recevra environ 2,5 milliards de dollars en espèces de la part de Vaar à la clôture de la transaction, prévue au premier trimestre 2027, ont déclaré les deux sociétés.

Vaar s’acquittera également d’une dette fiscale estimée à environ 1,4 milliard de dollars, liée aux bénéfices de ConocoPhillips pour 2026.

Barclays a agi en tant que conseiller financier principal de Vaar dans le cadre de cette opération.

Le terminal de ConocoPhillips situé à Teesside, à Seal Sands près de Middlesbrough en Grande-Bretagne, traite et exporte du pétrole brut et des liquides de gaz naturel provenant du gisement d’Ekofisk, et gère également des volumes provenant d’autres zones de la mer du Nord pour le compte de tiers.

ConocoPhillips conservera son activité basée à Londres, qui assure la commercialisation et le négoce du pétrole, du gaz et des liquides de gaz naturel, ainsi que son centre, également situé à Londres, dédié au négoce mondial de gaz naturel liquéfié.