ConocoPhillips : retour aux bénéfices au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - ConocoPhillips publie un bénéfice net ajusté de 1,7 milliard de dollars au titre du deuxième trimestre 2021, soit 1,27 dollar par action, à comparer à une perte d'un milliard (ou 92 cents par action) pour la période correspondante en 2020. La compagnie pétrolière de Houston explique cette amélioration d'une année sur l'autre par 'une augmentation des prix réalisés et des volumes plus élevés, en partie contrebalancés par des dépenses de dépréciation accrues associées aux volumes plus élevés'.

