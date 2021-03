Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ConocoPhillips : reprise des rachats d'actions Cercle Finance • 10/03/2021 à 14:20









(CercleFinance.com) - ConocoPhillips annonce avoir repris son programme de rachat d'actions à un rythme annualisé de 1,5 milliard de dollars, soit une hausse de 50% par rapport à celui du quatrième trimestre 2020, lorsque le programme a été suspendu en raison de la transaction Concho. Compte tenu des perspectives actuelles, ce rythme de rachats d'actions, combiné au dividende ordinaire, reflète la priorité de longue date de la compagnie pétro-gazière de redistribuer plus de 30% de la trésorerie des activités aux actionnaires chaque année.

Valeurs associées CONOCOPHILLIPS NYSE +2.38%